Was beim 17. Nürtinger Drachenbootcup alles los war

11.07.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Am Samstag wurde beim 17. Drachenbootcup des Nürtinger Ruderclubs wieder angefeuert und gefeiert. Auf dem Siegertreppchen zeigte sich, wie wichtig ein gemeinsamer Rhythmus für den Erfolg ist.

NÜRTINGEN. Endlich wieder feiern am Fluss! Am Samstag fand mit zwei Jahren Verspätung die 17. Auflage des Nürtinger Drachenbootcups am Ruderclub statt. Schon bei den ersten Rennen kurz vor Mittag war klar: Das tolle Gefühl der Vorjahre ist wieder da, wenn auch mit ein bisschen mehr Sicherheitsabstand zwischen den Menschen. Nach der Zwangspause 2020 und 2021 fiel das Teilnehmerfeld etwas kleiner aus als 2019. Am Start waren drei reine Frauenteams und 19 Teams in der Mixed-Klasse, bei der sich unter den 16 Paddlern wenigstens vier Frauen befinden mussten.