Warum ist die Fahrspur am Nürtinger Ortsausgang in Richtung Frickenhausen verengt? Der Grund ist ein Mammutprojekt. NÜRTINGEN. Es ist ein absolutes Großprojekt der Netze BW in Nürtingen. 15 Millionen Euro steckt sie in die Erneuerung des Umspannwerks an der Eichendorffstraße. Für das Bauvorhaben…

