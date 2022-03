Schwerpunkte

Warnstreiks in Nürtinger Kindertagesstätten und Kundgebung vor der Stadthalle

17.03.2022 15:45

Vor der Nürtinger Stadthalle K3N verliehen rund 150 Beschäftigte aus sozialen Einrichtungen ihren Forderungen Nachdruck. Foto: Just

NÜRTINGEN. In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten kam es heute auch in Nürtingen zu einem Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Laut dem zuständigen Gewerkschaftssekretär Jonas Weber vom Bezirk Fils-Neckar-Alb wurde der größte Teil der Nürtinger Kinderbetreuungseinrichtungen bestreikt. Bei einer Kundgebung auf dem Vorplatz der Stadthalle K3N unterstrich Weber, dass es in dieser Tarifrunde auch um die Aufwertung von immer noch typischen Frauenberufen gehe. Rund 90 Prozent der Beschäftigten seien weiblich. Seit Pandemiebeginn seien die Kitas im Land praktisch nie ganz geschlossen gewesen. Notbetreuung oder seit rund einem Jahr Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen hätten die Kindertagesstätten und andere soziale Einrichtungen ans absolute Limit gebracht. Die pädagogischen Fachkräfte hätten dabei auf ihre eigene Tarifrunde seit zwei Jahren verzichtet. Doch echte Aufwertung und verbindliche Regeln zur Entlastung duldeten keinen Aufschub mehr, auch mit Blick auf die Fachkräftelücke. In der Tarifrunde gehe es um Eingruppierungsregeln, um Regeln zum Gesundheitsschutz und vieles mehr. red