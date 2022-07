Noch wird aber an den Außenanlagen gewerkelt. Eigentlich hätten auch diese Arbeiten schon längst abgeschlossen sein sollen. NÜRTINGEN. Das Gebäude an der Europastraße 34 macht einen fertigen Eindruck. Doch noch stehen Absperrgitter davor und auch ein Bagger ist am Mittwochmorgen zu Gange. Der…

Mehr