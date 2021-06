Schwerpunkte

Wann hält die S-Bahn in Nürtingen?

09.06.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Geplant ist ein gemeinsamer Bahnsteig zusammen mit der Tälesbahn, der noch gebaut und finanziert werden muss

Wann wird Nürtingen an das S-Bahn-Netz angeschlossen? 2025/26, so die Erwartungen. Wie weit sind Vorbereitungen getroffen, wie laufen die Gespräche mit dem Land und der Region? Damit die S-Bahn in Nürtingen halten kann, muss laut Region ein 210 Meter langer kombinierter Bahnsteig für die S-Bahn und die Tälesbahn gebaut werden. Man spricht hier von Gleis 6.

Bisher fährt die S-Bahn von Wendlingen nur nach Kirchheim. Für eine Weiterführung nach Nürtingen sind Anpassungen an den Bahnsteiganlagen notwendig. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Nach Inbetriebnahme von Stuttgart 21 wird durch eine S-Bahn-Verlängerung nach Nürtingen unter Einbeziehung des neuen Landeskonzeptes für den Regionalverkehr mit überschaubarem Aufwand ein Ringschluss ins Neckartal entstehen. Vom Flughafen ergibt sich so dann die Möglichkeit, mit dem Regionalverkehr nach Nürtingen und dann mit der S-Bahn weiter nach Plochingen zu fahren (in beiden Richtungen). Darüber wurde jüngst auch im Verkehrsausschuss des Verbands Region Stuttgart beraten.