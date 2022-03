Schwerpunkte

Wann fährt die S-Bahn in Nürtingen auf dem neuen Gleis 6 ein?

09.03.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die Bahn hat jetzt bei der Stadt Nürtingen ihren Flächenbedarf für das neue Gleis und den Bahnsteig angemeldet. Über die Finanzierung stimmen sich die Region Stuttgart und das Land Baden-Württemberg ab.

Die Gleisanlagen auf dem Nürtinger Bahnhof werden in den nächsten Jahren umgebaut für den S-Bahn-Halt. Tälesbahn und S-Bahn halten dann am gleichen Bahnsteig. Foto: Jüptner

NÜRTINGEN. Wann fährt die S-Bahn in Nürtingen auf Gleis 6 ein? Klappt es bis zum Beginn der Internationalen Bauausstellung im Jahr 2027? Derzeit, so die Auskunft aus dem Verkehrsministerium, sei man in der Leistungsphase zwei, das heißt in der Vorplanung. Das wiederum bedeutet, es müssen die Grundlagen analysiert und mit den an der Planung beteiligten Personen abgestimmt werden. Im Falle der S-Bahn-Planung sind das zunächst die Stadt Nürtingen, der Verband Region Stuttgart und das Verkehrsministerium. Auch auf die Frage nach der Finanzierung ist man im Verkehrsministerium in Stuttgart noch sehr zurückhaltend. Wie die jeweiligen Anteile der Vertragspartner an den voraussichtlichen Kosten sind, beantwortet Edgar Neumann, Leiter der Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg so: „Aus Sicht des Landes besteht grundsätzlich die Möglichkeit, das Vorhaben über das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu fördern.“