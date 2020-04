Auf diesen Seiten sind Artikel und Materialien zu Themen zusammengefasst, die die Menschen in Nürtingen und Umgebung bewegen. Derzeit gibt es sie zum Großen Forst, zum Güterbahnhof, zur geplanten Biogasanlage, zum Wörth-Areal, zur Teufelsbrücke, zu Stuttgart 21, zum Melchior-Areal und zum Thema Asyl. Die Dossiers beinhalten umfangreiche Artikelsammlungen, Bilderstrecken, Karten und Pläne, Links sowie interaktive Grafiken.

Die Läden sind geschlossen, die Menschen sind daheim. Aus Sicherheitsgründen. Üblicherweise ist sogar sonntags mehr los in Nürtingen als auf unseren Fotos, die an einem Werktag zur besten Geschäftszeit aufgenommen wurden. Die Corona-Pandemie verwandelt überall Städte in Geisterstädte.

Weiterlesen