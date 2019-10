Wanderausstellung des Bundestags in PMHS

10.10.2019, — E-Mail verschicken

Die Wanderausstellung des Deutschen Bundestags gastiert auf Initiative des Abgeordneten Matthias Gastel (Zweiter von links) noch bis Freitag, 11. Oktober, im Foyer der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Nürtingen. Mit der Wanderausstellung informieren die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen über die Arbeit und Aufgaben des Deutschen Bundestages. Die Ausstellung richtet sich an die breite Öffentlichkeit und vor allem auch an junge Menschen. Zur Eröffnung der Ausstellung in Nürtingen wurden die externen Gäste von Schulleiter Wolf Hofmann (Dritter von links) begrüßt. Er ging auf die Wichtigkeit der handwerklichen Ausbildung ein und ermunterte seine Schüler dazu, sich mit der Ausstellung auseinanderzusetzen. Jeder sei aufgefordert, sich einzumischen und könne sich engagieren. Das Handwerk sei eine Stütze der Gesellschaft und habe zunehmend immer mehr Bedeutung und auch politisches Gewicht. Matthias Gastel wies in seiner Ansprache vor den Schulklassen sowie Vertreterinnen und Vertretern der Kommunalpolitik darauf hin, dass Politik jede und jeden angeht. Im Anschluss diskutierte er mit den Schülerinnen und Schülern über aktuelle Themen und die praktische Arbeit als Mitglied des Bundestages. pm