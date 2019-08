Waldknigge für Waldbesucher

07.08.2019

Forstamt: Mountainbiker und Geocacher sind oft ein Problem

(pm) Querfeldein fahrende Mountainbiker, die Waldbestände nach Belieben durchqueren, Geocacher, die selbst in der Nacht den Wald nach Caches durchkämmen, Reiter, die abseits der Fahrwege unterwegs sind – alle diese Freizeitaktivitäten sind nicht vom freien Betretungsrecht des Waldes zum Zweck der Erholung abgedeckt, heißt es in einer Pressemitteilung des Forstamtes des Landkreises Esslingen: „Rücksichtnahme ist unverzichtbar, denn die Gesellschaft stellt unterschiedlichste Ansprüche an den Wald.“

Wald soll Holz liefern, Tieren und Pflanzen Lebensraum bieten, für saubere Luft, ausgeglichenes Klima und frisches Wasser sorgen. Und er bietet Raum für vielerlei Erholungs- und Freizeitaktivitäten. Ohne Rücksichtnahme tun sich hier aber viele Konfliktfelder auf. Grundsätzlich dürfe jeder den Wald zum Zwecke der Erholung betreten. Er muss sich aber so verhalten, dass die Lebensgemeinschaft Wald und seine Bewirtschaftung nicht gestört wird. So ist es im Landeswaldgesetz verankert.

Dazu gehört: Radfahren ist nur auf befestigten Wegen über zwei Meter Breite gestattet, wer „offroad“ unterwegs sein will, darf dies nur auf Strecken, die explizit als Mountainbiketrails ausgewiesen sind. Auch können Mountainbike-Spuren bei Regen zu Erosionsrinnen und damit zu Schäden führen.