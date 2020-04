Waldbrand in der Nähe des Roßdorfs

06.04.2020 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Drei bis fünf Hektar Wald waren betroffen – Löschwasser musste mit Tankfahrzeugen zum Brandort gebracht werden. Update: Mittlerweile gibt es eine mögliche Ursache des Brandes. Mehr lesen Sie hier

Der trockene Waldboden bot dem Feuer reichlich Nahrung. Fotos: SDMG/Kohls

NÜRTINGEN. Zu einem, wie der Fachmann sagt, „Vegetationsbrand“ musste die Nürtinger Feuerwehr am sonnigen Sonntagnachmittag ausrücken. In einem Waldstück beim Stadtteil Roßdorf, in der Nähe des Trimm-dich-Pfads brannte der Waldboden. Über dem Brandort hing eine deutlich sichtbare Rauchwolke. Wegen der Rauchentwicklung mussten die Feuerwehrleute mit Atemschutz in den Wald.