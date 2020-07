Schwerpunkte

Wald bei den Bürgerseen als Müllkippe missbraucht

08.07.2020

Ein unschöner Anblick hat sich am Sonntagmorgen den Spaziergängern im Wald zwischen Reudern und den Bürgerseen geboten. In der Nähe der Einfahrt von der Straße zum Bürgersee hat jemand seinen Hausrat und Hausmüll auf beiden Seiten des Weges entsorgt. Von der Menge her dürfte es gleich eine ganze Lastwagenladung voll gewesen sein. Eine derartige Umweltsünde am Waldweg ist umso unverständlicher, zumal Sperrmüll im Landkreis Esslingen doch nach Voranmeldung kostenlos abgeholt wird. Foto: rf