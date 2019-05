Wahlergebnis Roßdorf

10.05.2019

NÜRTINGEN (pm). Wegen der knappen Differenzen zwischen einzelnen Plätzen wurden die Stimmzettel nochmals ausgezählt. Dabei gab es kleine Veränderungen. In den zehnköpfigen Roßdorfer Bürgerausschuss wurden gewählt (in der Reihenfolge der Stimmen): Klaus Fischer, Biluge Mushegera, Olaf Hess, Armin Rieger, Heinz Heer, Jürgen Keller, Michael Ocks, Steffen Finger, Dieter Harlos und Tanja Wieden. Nachrücker sind Martin Schaich, Denis Siemens, Sandro Spalinger, Martin Renz, Peter Gerwin, Eugen Schnell, Ferzi Sarioglan, Wilfried Stelzmann, Hans Salzinger, Gerhard Reiner und Jelka Kozul. Der Bürgerausschuss wird sich am Dienstag, 28. Mai, konstituieren.