„Wählen gehen ist so wichtig“

14.05.2019, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Europawahl: Amina Ramadan, Thomas Mathew und Ahmet Cagler betonen, warum sie das Friedensprojekt Europa stärken wollen

Sie haben ihre Wurzeln in Ländern, in denen freie Wahlen nicht immer selbstverständlich waren. Deshalb ist es Amina Ramadan, Thomas Methew und Ahmet Caglar auch so wichtig, dass hier lebende Menschen, mit oder ohne Migrationshintergrund, am 26. Mai zur Wahl gehen. „Es ist so wichtig, gerade bei der Europawahl für Frieden und Freiheit an die Urne zu gehen.“