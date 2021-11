Schwerpunkte

Vortragsreihe über Biodiversität an der HfWU Nürtingen

05.11.2021

Für die Vortragsreihe Biodiversität kooperieren die Nürtinger HfWU mit der Uni Freiburg und der Uni Hohenheim. Der erste Vor-Ort-Vortrag in Nürtingen findet am 9. November statt.

Foto: HfWU

NÜRTINGEN. An der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) gibt es im Wintersemester in Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg und den Universitäten Freiburg und Hohenheim eine Vortragsreihe zum Thema Biodiversität. Alle Vorträge können online live verfolgt werden, drei zudem vor Ort an der HfWU in Nürtingen. Im Interview erläutert Professorin Dr. Carola Pekrun, an der HfWU Prorektorin für Forschung und Transfer, die absolute Dringlichkeit des Themas und die Rolle von Landwirtschaft, Verbrauchern und Politik. Bei der Diskussion um ökologische Herausforderungen ist der Klimawandel allgegenwärtig.