Vorfreude auf Außengastronomie beim Café Heinrich am Nürtinger Galgenberg

24.02.2022

Mitten in den Sommerferien wurde im letzten Jahr am Nürtinger Galgenberg das Café Heinrich eröffnet. All zu viele sonnige Tage bescherte der Wettergott den Betreibern bis zum Saisonende nicht mehr. Umso größer ist jetzt die Vorfreude bei Serkan Kilic aufs Frühjahr. Ab 25. März möchte der Gastronom den Betrieb am Fuße des Nürtinger Galgenbergs eröffnen. Auf der Terrasse und in der kleinen Trinkhalle der ehemaligen Heinrichsquelle können Besucher nicht nur Platz nehmen und sich bewirten lassen, man kann dort auch Scheiben für die Disc-Golf-Anlage ausleihen. Und zum Saisonstart hat Kilic ein musikalisches Event geplant. Iris Oettinger, international bekannte Schlagzeugerin, die in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt, hat mit ihrem Swing Trio schon im letzten Jahr ein Konzert zugesagt. Am 1. April ab 16 Uhr heißt es „Chill and Jazz“. Die Stadt wertet den Park in den nächsten Wochen außerdem mit einer Tischtennsiplatte auf. Zurück geht diese Initiative auf eine Anregung eines Oberensinger Bürgers, die OB Fridrich aufgegriffen hat . ali Foto: Just