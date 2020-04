Vorbereitung auf das Jubiläum läuft

Der Musikverein Neckarhausen hatte Hauptversammlung

NT-NECKARHAUSEN (pm). Kürzlich fand die Hauptversammlung des Musikvereins Neckarhausen im Feuerwehrmagazin statt. Aufgrund der aktuellen Situation tagte die Versammlung nur im kleinen Kreis. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Peter Eberhardt wurde mit einer Schweigeminute der im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder gedacht.

Schriftführerin Corinna Kopany verlas das Protokoll der Hauptversammlung 2019. Musikervorstandsmitglied Marco Niebling berichtete über die aktuelle Situation in der Stammkapelle. Seit gut einem Jahr befindet sich die aktive Kapelle in einer musikalischen Zusammenarbeit mit dem Musikverein Neckartailfingen. Die gelungenen Auftritte und Konzerte, die im vergangenen Jahr gemeinsam bewerkstelligt wurden, zeigten eine positive Entwicklung. Auch die Vorbereitungen auf das anstehende 100-jährige Jubiläum des Musikvereins Neckarhausen sind in vollem Gange.

Ortsvorsteher Bernd Schwartz bedankte sich für die Unterstützung des Vereins bei städtischen Veranstaltungen und bat um Entlastung der Funktionäre. Diese wurde einstimmig erteilt. Wieder gewählt wurden Kassenprüfer Marco Niebling, Schriftführerin Corinna Kopany sowie Gremiumsmitglied und Kassier Günther Thomaier.