Schwerpunkte

Von Akrobatik bis Töpfern: Nürtinger Jugendkunstschule stellte sich vor

21.06.2021 05:30, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Die Nürtinger Jugendkunstschule gewährte am Samstag Einblicke in ihr breites Kurs-Angebot

Am Wochenende zeigten die Dozenten der Jugendkunstschule, welche Kunstfertigkeiten dort gelehrt werden. Fotos: Jüptner

NÜRTINGEN. Eineinhalb Jahre ist es jetzt her, dass die Nürtinger Musik- und die Jugendkunstschule in ihre neuen Räumlichkeiten umgezogen sind. Im „Haus der Künste“ in der Ersbergstraße werden seither unter einem gemeinsamen Dach ein breites Angebot an künstlerischen Kursen vereint.