Volltreffer für die Wissenschaft: Unwetter für Forschungsprojekt am Nürtinger Galgenberg ein Erfolg

05.07.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Für das Forschungsprojekt am Nürtinger Galgenberg waren die Unwetter ein großer Erfolg

Die Unwetter der vergangenen Tage sorgten für viel Ärger und große Schäden in der Region. Doch für die Wetterforscher, die seit Mai ihre Messstationen unter anderem in Nürtingen aufgestellt haben, boten sie ideale Forschungsobjekte. Die Ergebnisse könnten helfen, solche Unwetter künftig besser vorherzusagen.

Die Radaranlage auf dem Galgenberg Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Zerbeulte Autos, entlaubte Obstbäume überflutete Straßen und Keller: die Unwetter der vergangenen Tage mit Starkregen und Hagel sorgten für große Schäden in der Region. Doch die Wetterforscher, die derzeit entlang des Albtraufs ihre Messstationen aufgestellt haben sind begeistert: In den vergangenen zwei Wochen haben sie so viele Messdaten gesammelt, dass deren Auswertung voraussichtlich mehrere Jahre benötigt.