Vollsperrungen in Neckarhausen

04.05.2020 05:30

NT-NECKARHAUSEN (nt). Von Dienstag, 5., bis voraussichtlich Freitag, 8. Mai, wird die Nürtinger Straße in Neckarhausen zwischen den Hausnummern 1 und 3 voll gesperrt. In diesem Bereich müssen Straßenschäden ausgebessert werden. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt über die Neckartailfinger Straße. Fußgänger können die Baustelle passieren. Die Bushaltestellen in der Nürtinger Straße und der Neckartailfinger Straße können nicht angefahren werden. Dafür wird eine Ersatzhaltestelle an der B 297 unterhalb der Nürtinger Straße eingerichtet.

Direkt im Anschluss werden Straßenschäden in der Neckartailfinger Straße auf Höhe der Gebäude 5 bis 7 saniert und dieser Bereich von Montag, 11., bis voraussichtlich Donnerstag, 14. Mai, voll gesperrt. Auch hier können Fußgänger die Baustelle passieren. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt über die Straßen In den Hofwiesen und Im Biegel.