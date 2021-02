Schwerpunkte

Voller Einsatz als Ortsvorsteher für Reudern und Raidwangen

03.02.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Neuer Ortsvorsteher Jonas Mauch freut sich auf die vielfältigen Aufgaben in den Nürtinger Teilorten – Seit Montag offiziell im Amt

Am Montag war für Jonas Mauch der erste offizielle Arbeitstag als Ortsvorsteher für Reudern und Raidwangen in Personalunion. Seit seiner einstimmigen Wahl durch den Gemeinderat im vergangenen Oktober hat sich der 30-Jährige aber bereits ein Bild von den anstehenden Aufgaben gemacht, legt also keinen Kaltstart hin.

Jonas Mauch hat am Montag als Ortsvorsteher seine Arbeit aufgenommen. ug/Foto: Holzwarth

NT-RAIDWANGEN/REUDERN. „Meine Vorgänger Bernd Schwartz für Reudern und Willi Mistele für Raidwangen haben sich dankenswerterweise die Zeit genommen, mich über laufende und anstehende Projekte gut zu informieren“, sagt Mauch. Was die Verwaltungsarbeit betrifft, bringt er beste Voraussetzungen mit. An der Verwaltungshochschule in Kehl studierte er Public Management, dann war er in zwei Hauptämtern tätig: in der 10 000-Einwohner-Stadt Meßstetten im Zollernalbkreis von 2015 bis 2017 als stellvertretender Amtsleiter und in Pfaffenhofen im Kreis Heilbronn dann als Amtsleiter. „Im Hauptamt einer Verwaltung kommt man mit vielen verschiedenen Aufgabengebieten in Berührung“, so Mauch. Die Erfahrungen aus diesem Querschnittsbereich werden ihm nun sicher zugutekommen.