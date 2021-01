Schwerpunkte

Volkshochschule Nürtingen wird digitaler

30.01.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Im neuen Semester vielfältiges Angebot an Präsenz- und Online-Veranstaltungen – Gemeinsam lernen im Austausch bleibt Kernaufgabe

Hinter unserem gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben steht nach wie vor ein großes Fragezeichen. So war auch die Ausarbeitung des VHS-Programms eine Art Reise ins Ungewisse. Was kann live stattfinden? Was wird virtuell angeboten? Susanne Ackermann und ihr Team setzen auf eine ausgewogene Mischung und machen neugierig.

Im neuen Semesterprogramm der Volkshochschule werden auch im Bereich Gesundheitsbildung Präsenz- und Online-Kurse angeboten. Ergänzt wurde die Kurspalette an neuen Orten im Freien. Foto: Adobe Stock

NÜRTINGEN. Ab wann ist wieder Präsenzunterricht möglich? Welche Kurse kann man problemlos auch virtuell anbieten? Gibt es Orte, an denen man Gesundheitskurse im Freien veranstalten kann? Diese und viele andere Fragen mehr haben VHS-Chefin Susanne Ackermann, Fachbereichsleiter und Dozenten in den zurückliegenden Wochen intensiv beschäftigt. Die Volkshochschule, im vergangenen Jahr bis zum 16. Dezember geöffnet, hat mit der Pandemie genauso zu „kämpfen“, wie viele andere Einrichtungen.