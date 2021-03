Schwerpunkte

Volkshochschule Nürtingen bietet Vortrag zum Thema Ernährung an

01.03.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die Volkshochschule bietet eine kostenlose Online-Veranstaltung mit der Ernährungswissenschaftlerin Dr. Heike Niemeier an

„Essen gut – alles gut“ – so lautet der Titel des Online-Vortrags von Dr. Heike Niemeier, den die Volkshochschule Nürtingen am morgigen Dienstag ab 19 Uhr kostenlos anbietet. Die promovierte Ernährungswissenschaftlerin aus Hamburg wird unterhaltsam, anschaulich und fundiert über das erzählen, was in den Einkaufswagen, auf den Tisch und in den Magen kommt.

Informiert am Dienstag online über gesunde Ernährung: Dr. Heike Niemeier pm

Heike Niemeier ist Spezialistin für gesunde Ernährung und wird aufzeigen, dass auch bei der Ernährung die inneren Werte zählen und dass kleine Änderungen eine große Wirkung haben können. Mit Geschichten aus ihrem Leben, ihrer Praxis und der Forschung wird sie zeigen, dass wir mit Kalorienzählen weder schlank noch glücklich werden, dass wir es mit der richtigen Erkenntnis aber sein könnten. Noch vor ihrem kostenlosen und honorarfreien Online-Auftritt am Dienstagabend stand die Ernährungswissenschaftlerin für ein Interview mit der Nürtinger Zeitung zur Verfügung.