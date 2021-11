Schwerpunkte

Volksbank spendet für Seniorenprojekt

22.11.2021

NÜRTINGEN. Bei der Spendenaktion „Gemeinsam mehr bewegen!“ der Volksbank Mittlerer Neckar wurde das Vorleseprojekt „Besuch mit Buch“ der evangelischen Bezirksseniorenarbeit und der Stadtbücherei Nürtingen mit 500 Euro bedacht. Die ehrenamtlichen Vorleserinnen und Vorleser, die betagte Menschen zu Hause oder im Seniorenheim besuchen, freuen sich sehr über diese höchst willkommene Spende. Damit können ein E-Book-Reader, ein Erinnerungskoffer und andere für das Engagement geeignete Medien finanziert und in der Stadtbücherei für dieses besondere Ehrenamt ausgeliehen werden. Wer mehr über das Projekt erfahren möchte, kann sich an Katja Seidel von der Stadtbücherei, E-Mail stadtbuecherei@nuertingen.de, oder an Monika Petsch von der Bezirksseniorenarbeit, Telefon (0 70 22) 40 72 58, E-Mail petsch@evkint.de, wenden. pm