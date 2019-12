Volksbank spendet 15 000 Euro für Vereine

Die Volksbank Kirchheim-Nürtingen hat jeweils 1000 Euro für 15 soziale, kulturelle und gemeinnützige Projekte gespendet, die zuvor von Mitarbeitern eingereicht worden waren. Feierlich übergaben die Vorstände Eberhard Gras und Martin Winkler die Spendenschecks in Nürtingen an die Vereinsvertreter. „Mit unserer Spendenaktion würdigen wir das ehrenamtliche Engagement unserer Beschäftigten, die sich oft neben ihrer beruflichen Tätigkeit bei unserer Bank aktiv in ihren Vereinen und Einrichtungen einbringen“, so Gras. Erfolgreiches gesellschaftliches Engagement als Unternehmen funktioniere nur, wenn man in der Region vernetzt und im ständigen Dialog mit den Menschen ist. „Das zeichnet unsere Volksbank und unsere Mitarbeiter aus“, betonte Winkler. Aufgrund der großen Resonanz musste das Los entscheiden, welche der eingereichten Projekte eine Spende erhalten. Die Vereine, Institutionen und Einrichtungen nutzen die Spenden für unterschiedlichste Anschaffungen – beispielsweise für neue Spielsachen für schwerkranke Kinder, neue Tischtennisplatten für die Jugend oder um eine Kletteranlage zu erweitern. pm