Vieles gemeinsam angepackt

21.06.2019

Zwei schwäbische Urgesteine sind Helga und Hans-Peter Schmitting. Das sportliche, natur- und familienverbundene Ehepaar hat am 21. Juni 1969 in der Neckarhäuser Sankt-Bernhards-Kirche geheiratet und feiert dort auch heute mit einem Gottesdienst seine goldene Hochzeit. „Wir haben uns 1964 bei einer Hausparty kennengelernt, und da hat es sofort zwischen uns gefunkt“, erinnert sich die in Neckarhausen geborene 72-jährige Helga. Der aus dem Nachbarort Oberensingen stammende, ein Jahr ältere Hans-Peter zog 1969 mit seiner Zukünftigen in eine Wohnung im Hause der Eltern in Neckarhausen ein. 1973 baute man in der Beethovenstraße ein eigenes Haus. Zahlreiche sportliche Aktivitäten beherrschen von Anfang an das Leben der Schmittings. Der begeisterte Skifahrer Hans-Peter lotste seine Helga auf die Skipiste, und beide unternahmen gemeinsam mit Freunden viele Wanderungen auf der Alb und im Allgäu. In den Walliser Alpen waren mehrere Hochtouren angesagt. 1973 wurde Sohn Jan, 1980 Tochter Silja geboren. „Ich bin ein Familienmensch und liebe meine Familie“, freut sich Helga Schmitting. „Vieles gemeinsam anpacken“, lautet das Eheerfolgsgeheimnis des Paares. Mit Freunden und Familie, der seit über 50 Jahren in den USA lebende Bruder Ulrich von Helga ist extra über den Teich rübergekommen, wird heute das 50-jährige Ehejubiläum groß gefeiert. rf/Foto: privat