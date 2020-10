Schwerpunkte

Viele Teilnehmer mit unterschiedlichen Motiven

31.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Hier berichten einige Radler von ihrem Antrieb und ihren Erfahrungen beim Stadtradeln

Ältester Teilnehmer: Fritz Stromer aus Reudern mit seiner Frau Sigrid. nt

NÜRTINGEN (nt). Mit von der Partie beim Stadtradeln war das Ehepaar Sigrid (80 Jahre) und Fritz Stromer (93,5 Jahre) aus Reudern. Damit war Fritz Stromer in diesem Jahr der älteste Teilnehmer. Das Ehepaar Stromer verbringt viele Urlaube auf dem Fahrrad. So haben die beiden bereits den Genfer See, England, Schottland und Irland mit dem Fahrrad erkundet. Ebenso wird das Rad oft in den Alltag integriert. „Man kann mit dem Rad direkt vor alle Geschäfte fahren und muss keinen Parkplatz suchen. Alles, was unter 25 Kilometer Entfernung zum Einkaufen ist, machen wir mit dem Rad“, sagt Sigrid Stromer.