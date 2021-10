Schwerpunkte

Viele Projekte zur Wirtschaftsförderung im Landkreis Esslingen

27.10.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der Wirtschaftsförderer des Landkreises Esslingen hat im Kreistags-Ausschuss für Umwelt und Technik einen Tätigkeitsbericht abgegeben. Die aktuellen Schwerpunkte sind Fachkräftesicherung, Innovationsförderung, Breitbandversorgung und Standortmarketing.

Einen äußert umfangreichen Jahresbericht hat Markus Grupp, Wirtschaftsförderer des Landkreises Esslingen, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt des Kreistages vorgelegt. Diskutiert wurde dann in der Sitzung vor allem über die Teilnahme des Landkreises an der Expo Real in München, Europas größter Fachmesse für Immobilien und Investitionen. Auf der dreitägigen Fachmesse treffen sich Projektentwickler, Investoren und Finanzierer, Berater und Vermittler, Architekten und Planer sowie Wirtschaftsregionen und Städte. Im Jahr 2021 hat sich der Landkreis Esslingen coronabedingt gegen eine Teilnahme an der Messe entschieden. 2022 soll der Landkreis aber wie in den vergangenen Jahren wieder am Stand der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart vertreten sein.

„Wir waren ansonsten immer dabei. Die Beteiligung wird jedes Jahr geprüft. Es ist aber wichtig, sich dort als Landkreis zu zeigen“, sagte Landrat Heinz Eininger. „Schließlich ist das Europas wichtigste Grundstücksmesse.“ Gleichwohl würden es gegebenenfalls nicht der Landkreis selbst, sondern die Kommunen sein, die „mit Verträgen zurückkommen“.