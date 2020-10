Schwerpunkte

Viele Homosexuelle wurden verschleppt

23.10.2020 05:30, Von Anne Schaude und Stefan Kneser — E-Mail verschicken

Denk-Ort (25): Ob es während der NS-Zeit auch in Nürtingen zu Verfolgungen kam, ist nicht bekannt

Am Denk-Ort an der Nürtinger Kreuzkirche erinnert die Gedenkinitiative zusammen mit der Stadt nacheinander im Wechsel an einzelne Opfer und Leidtragende des Nationalsozialismus in Nürtingen und Umgebung. Derzeit präsentiert man dort einige Sätze zur Verfolgung homosexueller Männer.

Der Denk-Ort hat seinen festen Platz im Herzen der Stadt. pm

Ob es in Nürtingen homosexuell veranlagte Männer gab, die unter den Verfolgungsmaßnahmen der Nationalsozialisten zu leiden hatten, ist bisher nicht bekannt. Trotzdem soll auch dieser Opfergruppe gedacht werden.