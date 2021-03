Schwerpunkte

Viele Führungen und Vorträge

06.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Nürtinger Frauentage gibt es trotz Corona auch in diesem Jahr

Auch 2021 wird es in Nürtingen Frauentage geben – trotz der Corona-Pandemie. Auch wenn damit der Frauen-Rat und die Kooperationspartner in diesem Jahr vor großen Herausforderungen standen: Sollten überhaupt Veranstaltungen geplant werden? Und in welcher Form können sie ablaufen?

NÜRTINGEN (pm). Die Frauentage ausfallen zu lassen kam nicht infrage, so Bärbel Kehl-Maurer, Sprecherin des Frauen-Rates. Und selbst eine Plage wie Corona könne durchaus kreative Energien freisetzen. Allerdings müssten immer die Corona-Vorschriften mitbedacht werden. Daher kann am 8. März, dem Internationalen Frauentag, keine Veranstaltung stattfinden – genau 110 Jahre nach dem ersten Internationalen Frauentag. Dieser steht bis heute für den Kampf für eine gleichberechtigte Gesellschaft.