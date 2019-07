Viele Besucher und wenig Ärger

06.07.2019, Von Andreas Warausch und Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Der heiße Sommer lockt viele in die Freibäder und die Seen der Region – Sicherheitslage ist immer ein Thema

Immer wieder ist in diesen heißen Tagen von ungebührlichem Benehmen in deutschen Freibädern zu hören. In Nürtingen gibt es einen Sicherheitsdienst. Allgemein aber ist trotz des großen Besucheraufkommens in der Region alles im grünen Bereich. Der Personalmangel aber macht sich bemerkt: Fachleute sind schwer zu finden, die Teams machen Überstunden.

Nürtinger Badespaß unter fachmännischer Aufsicht Foto: Holzwarth

Randale am Beckenrand, Polizei und Sicherheitsdienste im Einsatz: Mit solchen Schlagzeilen geraten deutsche Bäder gerade überregional in die Gazetten. Oder besser: Ihre Besucher, die sich nicht benehmen können. Und wie ist es in Nürtingen und der Umgebung? Obwohl die Verantwortlichen die Probleme kennen und die Zuspitzungen in anderen Gegenden sorgsam betrachten, ist eigentlich alles im grünen Bereich. Wobei: Auf einer Insel der friedlichen (Bade-)Glückseligkeit lebt man auch hier nicht.