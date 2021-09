Schwerpunkte

Viele Besucher beim Tag der Rettungskräfte in der Nürtinger City

13.09.2021 00:19, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Starkes Ehrenamt: Beim Tag der Rettungskräfte in der Nürtinger Innenstadt gaben Einsatzkräfte Einblick in ihre Arbeit. Wer wollte, konnte außerdem am verkaufsoffenen Sonntag entspannt shoppen.

Beim Tag der Rettungskräfte lernten schon die ganz Kleinen, worauf es bei der Ersten Hilfe ankommt. Fotos: Mohn

NÜRTINGEN. Rund um die Uhr, jeden Tag, stehen sie bereit, um anderen Menschen im Notfall zu helfen: Für die Einsatzkraft bei den Feuerwehren, die First Responder oder Rettungsschwimmer gehört das zu ihrem Alltag ganz selbstverständlich dazu. Beim Tag der Rettungskräfte machten am gestrigen Sonntag die Blaulicht-Organisationen die Nürtinger City zu ihrer Plattform und gaben Einblick in ihre Arbeit und vielfältigen Einsatzgebiete.