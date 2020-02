Viele Angebote zum Thema „Unser Klima“

06.02.2020 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Beim Projekt „Zeitung in der Grundschule“ wird erstmals ein thematischer Schwerpunkt gesetzt – Gestern war Auftaktveranstaltung

Der nächste Monat steht für viele Viertklässler in unserem Verbreitungsgebiet wieder ganz im Zeichen der lokalen Zeitung. Bei „Zeitung in der Grundschule“ machen diesmal über 800 Grundschüler aus 39 Klassen mit. Für sie haben die Organisatoren einen thematischen Schwerpunkt vorbereitet: Alles dreht sich diesmal um den Klimawandel und die Nachhaltigkeit.

Lehrerinnen und Lehrer stellten sich mit Projektverantwortlichen zum Bild auf. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Dass die Kinder- und Jugendprojekte der Nürtinger/Wendlinger Zeitung als Bildungsprojekte voll ins Konzept der Bildungsstiftung der Kreissparkasse passen, sagte Hausherr Heiko Kaiser gestern bei der Einführungsveranstaltung im Fritz-Ruoff-Saal der Kreissparkasse in Nürtingen. Seit 2008 seien bereits über 10 000 Grundschüler in den Genuss von „Zeitung in der Grundschule“ gekommen. Der Regionaldirektor der Bank freute sich, dass auch diesmal so viele Lehrerinnen und Lehrer der Einladung zur Einführungsveranstaltung gefolgt waren.