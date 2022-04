Schwerpunkte

Viel Beistand für Ukraine-Flüchtlinge im Kreis Esslingen

23.04.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Der Landkreis und seine Kommunen stehen vor einer Fülle von Aufgaben. Die Unterstützung aus der Bevölkerung und von ehrenamtlichen Initiativen ist umso wichtiger und wird auch in großer Zahl geleistet.

Der Garten der Villa Otto bietet Gruppen des Freien Kinderhauses viele Möglichkeiten (Bild), die nun auch für ein Überbrückungsangebot für ukrainische Kinder genutzt werden. Foto: Rieger

Der Krieg in der Ukraine hat viele Menschen zur Flucht gezwungen. In Deutschland sind bisher rund 366 000 offiziell registriert, davon rund 50 000 in Baden-Württemberg. Weil für ukrainische Flüchtlinge aber keine Visapflicht besteht, wird von einer höheren Zahl ausgegangen. Das macht es schwierig, Geflüchtete in den Hilfesystemen zu erfassen und auf Unterkünfte zu verteilen. Auch im Landkreis Esslingen sieht man sich einer enormen logistischen Herausforderung gegenüber. Die Kreisverwaltung und die Kommunen mussten schnell handeln und manchmal improvisieren. Mittlerweile aber scheinen sich Abläufe einzuspielen, nicht zuletzt mit der großen Unterstützung aus der Bevölkerung, durch Ehrenamtliche, Hilfsdienste und Sozialverbände.