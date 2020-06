Schwerpunkte

Viel Aufregung um vermeintliche Granate

22.06.2020 05:30

Für verdutzte Gesichter, vor allem bei Radlern, sorgte am Samstagmittag eine unangekündigte Brückensperrung in Nürtingen. Polizei sicherte mit Streifenwagen und Flatterband die sonst stark frequentierte Fuß- und Radwegbrücke über den Neckar auf Höhe der Sportstätte Neckarau. Mitten auf der Brücke: ein rostiges Metallteil in Form einer Stiel- oder Mörsergranate. Schrottangler hatten das Teil mit Hilfe von Magneten an Seilen aus dem Neckar gefischt und besorgt über ihren Fund die Polizei alarmiert. Nach zwei Stunden dann die Entwarnung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst, der sich an die Ferndiagnose per Fotos wagte: Man gehe nicht von einem gefährlichen Gegenstand aus. Die Polizisten sollten das Teil zur Sicherheit dennoch sicherstellen. Beherzt griff eine Polizistin zu und die Gefahr war gegen 13.30 Uhr gebannt. Die Brücke konnte wieder freigegeben werden. jüp