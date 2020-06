Schwerpunkte

Videos für krebskranke Kinder

19.06.2020 05:30

Die Theatertherapeutin Anja Feldmann tritt sonst mit Handpuppe Lotta im Krankenhaus auf und dreht nun Filme für die Kinder

In normalen Zeiten macht Lotta den kleinen Patienten auf der Kinderkrebsstation im Stuttgarter Olgahospital Mut. Doch Corona machte den Einsatz der Handpuppe auf der Station nahezu unmöglich. So ließ Anja Feldmann, Theatertherapeutin und Spielerin der Puppe, kurzerhand Lotta zu den Kindern via Youtube sprechen.

Mit der Handpuppe Lotta schafft Anja Feldmann einen spielerischen Zugang zu den Kindern auf der Krebsstation.

NÜRTINGEN/STUTTGART (hfwu). „Die letzten Monate waren ganz schön heftig“, seufzt Lotta, die gelbe Handpuppe mit den großen Kulleraugen, im Youtube-Video. Das Spielzimmer auf der Kinderkrebsstation des Stuttgarter Olgahospitals verschlossen, die Elternküche geschlossen und auch Lotta durfte nur noch selten Gast sein auf der Station.