Stadtverwaltung Nürtingen setzt auf Recyclingpapier

29.05.2021 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (nt). Ungefähr zwei Millionen Blatt Papier verbraucht eine Stadtverwaltung der Größe Nürtingens pro Jahr. Für die Verwendung von recycelbarem Papier wurde der Stadtverwaltung kürzlich das Siegel „Grüner Beschaffen“ von der Initiative „Pro Recyclingpapier“ aus Berlin vergeben. Nürtingen darf sich damit „recyclingpapierfreundliche Kommune“ nennen.

Zwar werde sich der Papierverbrauch durch die fortschreitende Digitalisierung reduzieren, schreibt die Pressestelle der Stadt. Doch ganz ohne geht es nicht. Seit 2020 habe das Rathaus überwiegend auf recycelbares Papier umgestellt. Dieses trage das Umweltzeichen „Blauer Engel“ und sei damit besonders nachhaltig. „Papier mit dem ,Blauen Engel‘ besteht zu 100 Prozent aus Altpapier und garantiert, dass alle Anforderungen an eine ökologische Papierherstellung erfüllt sind“, sagt Abteilungsleiter Daniel Riehle. So spare dessen Produktion rund 60 Prozent Energie und 70 Prozent Wasser im Vergleich zu konventionellem Papier. Damit würden Wälder geschont, CO2-Emissionen eingespart und die Artenvielfalt gestärkt. Lediglich ein kleiner Anteil von Dokumenten – dieser liege bei unter drei Prozent – werde in Nürtingen noch auf gewöhnlichem Papier gedruckt. Dies sei notwendig, da bei bestimmten Dokumenten und Urkunden die höchste Norm zur Alterungsbeständigkeit eingehalten werden müsse. Doch auch dieses Papier sei FSC-zertifiziert und stammt aus einer nachhaltigen Waldwirtschaft.