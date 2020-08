Schwerpunkte

Verstärkung für den Pflegestützpunkt Nürtingen

25.08.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Barbara Raab-Löffler wird jetzt von Anja Zeitler unterstützt – Seit Ende April in neuen Räumen in der Mühlstraße 4

„Amt für Bildung, Soziales und Familie“ steht an der Eingangstür in der Mühlstraße 4. Seit Ende April ist diese Abteilung der Stadtverwaltung Nürtingen vom Rathaus an den Kreisverkehr am Neckar umgezogen. Teil des Amtes ist auch der Pflegestützpunkt, der personell verstärkt wurde. Barbara Raab-Löffler wird von ihrer neuen Kollegin Anja Zeitler unterstützt.

Arno Hagelauer, Abteilungsleiter Soziales im Amt für Bildung, Soziales und Familie mit den zuständigen Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes Nürtingen, Barbara Raab-Löffler (rechts) und Zeitler. Seit April befinden sich ihre Büros in der Mühlstraße 4. Foto: Lieb

NÜRTINGEN. Der Pflegestützpunkt Nürtingen ist einer von 16 Pflegestützpunkten im Landkreis Esslingen. Wer selbst betroffen ist von einer Pflegesituation, sei es weil die Eltern oder andere Angehörige Hilfe benötigen, weiß die freundliche und kompetente Beratung zu schätzen. Barbara Raab-Löffler und Anja Zeitler sind in der Stadt Nürtingen erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Pflege. Sie klären mit den Ratsuchenden, wie die Unterstützung bei der Versorgung zu Hause sichergestellt werden kann, wie Unterstützung im Alltag und bei der Pflege organisiert werden kann oder welche Leistungen wo beantragt werden können. Angehörige sind oft überfordert mit einer plötzlich eintretenden Pflegesituation. An wen wenden? „Der Bedarf an Informationen ist groß und das Angebot an Diensten, Einrichtungen und Unterstützungsangeboten vielfältig“, weiß Barbara Raab-Löffler.