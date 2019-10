Vermarktung soll nächstes Jahr starten

Das Bürgerforum zum Gestaltungshandbuch und der Konzeptvergabe für die Bahnstadt ist nicht gut besucht aber effektiv

Die Planungen zur innenstädtischen Entwicklung des Areals rund um den Nürtinger Bahnhof sind wieder einen Schritt weiter gekommen. Am Montagabend gab es in der Stadthalle K3N ein Bürgerforum, in dem an vier verschiedenen Dialogtischen über die Gestaltungsrichtlinien und die Konzeptvergabe für die östliche Bahnstadt diskutiert wurde.