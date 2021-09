Schwerpunkte

Verkehrsprobleme standen am Lerchenberg bei der NZ-Sommerserie im Vordergrund

10.09.2021, Von Andreas Warausch

Zum Abschluss der NZ-Sommerserie „Nürtingen ganz nah – wir kommen zu Ihnen“ besuchten wir den Lerchenberg.

NÜRTINGEN. Es war das passende Wetter gestern Vormittag. Der Sonnenschirm, unter dem wir uns in den letzten Wochen mit unseren Leserinnen und Lesern in den Nürtinger Stadtteilen getroffen haben, hatte wirklich Schatten zu spenden. Und so kamen denn auch zu unserem letzten Plausch im Rahmen unserer Sommerserie „Nürtingen ganz nah – wir kommen zu Ihnen“ viele Bewohnerinnen und Bewohner vom Lerchenberg in den Bergäckerweg, um mit uns, aber durchaus auch miteinander über ihr Quartier zu sprechen, zu diskutieren.