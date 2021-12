Die Lutherkirche in Nürtingen zeigte sich in den Nächten am Wochenende in grünem Licht angestrahlt. Die Kirchengemeinde schließt sich damit der Kampagne von Seebrücke und Campact für die Aufnahme von Flüchtlingen an und möchte zeigen, dass es nicht egal sein darf, wie die EU mit schutz- und…

Weiterlesen