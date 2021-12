Schwerpunkte

Verkehrschaos in Nürtingen wegen Unfall auf Wörthbrücke

10.12.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Weil ein Lastwagen die Wörthbrücke blockierte, versank Nürtingen am Donnerstagmorgen in einem Verkehrschaos. Kurz darauf fiel in Teilen der Stadt der Strom aus, viele vermuteten einen Zusammenhang. Doch die Ursache war eine andere.

Die alte Ampel wurde entfernt, eine Behelfsampel errichtet.

NÜRTINGEN. Am Donnerstagmorgen kam es in und rund um Nürtingen zu einem wahren Verkehrschaos. Autos stauten sich kilometerlang. Betroffene berichteten, dass sie teils Stunden für ihren Weg zur Arbeit brauchten. Grund war ein Unfall auf der Wörthbrücke.