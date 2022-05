Schwerpunkte

Shoppen und Schlemmen: Nürtinger Innenstadt wird zur autofreien Zone

25.05.2022 05:30

Am Freitag ist wieder lange Einkaufsnacht in Nürtingen. Dafür wird die Innenstadt zur autofreien Zone. Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN. Anlässlich der langen Einkaufsnacht am Freitag, 27. Mai, wird die Nürtinger Innenstadt von 18 bis 24 Uhr zur autofreien Zone. So können die Besucherinnen und Besucher entspannt shoppen und schlemmen. Für den Aufbau der Verkaufs- und Imbissstände werden bereits ab 13 Uhr die Apothekerstraße und die Kirchstraße ab der Apotheke Horch bis zur Marktstraße 33 gesperrt. Ab 17 Uhr ist in der Traubenstraße und der Oberen Strohstraße keine Durchfahrt mehr möglich. Ab 18 Uhr sind dann die Zufahrten zur Innenstadt gesperrt. Dies betrifft die Brunnsteige, die Steinenbergstraße, die östliche Kirchstraße sowie die Mönchstraße ab der Einfahrt zum Schlossberg. Anwohner können bis 18 Uhr von der Schloßgartenstraße über die Mönchstraße ausfahren. nt