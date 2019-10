„Vergangenes bildet Zukunft“

16.10.2019 05:30, — E-Mail verschicken

Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr am Hölderlin-Gymnasium

Hölderlin und das HöGy – nicht nur der Name verbindet die Schule mit dem Dichter, sondern ebenso der ins Jubiläumsjahr 2019/ 2020 fallende runde Geburtstag. Auch wenn Hölderlin mit seinen 250 Jahren fünfmal so alt ist wie das nach ihm benannte Gymnasium, so waren die 50 Jahre, die das HöGy nun existiert, turbulent und von vielen Veränderungen geprägt.

Das Bild zeigt eine Szene aus dem Theaterstück „Die magische Bibliothek“. pm

NÜRTINGEN (pm). Grund genug also, das Vergangene mit einer Auftaktveranstaltung aus bunten Programmpunkten im Festsaal der Schule zu würdigen. Ein neu erweckter Hölderlin, eindrücklich gespielt von Lucas Neps, führte erstaunlich lebendig als Moderator durch den Abend und ließ neben Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich auch viele Zeitzeugen zu Wort kommen, die das HöGy in den letzten Jahrzehnten hautnah erlebt hatten. Ehemalige Schüler und Lehrer erzählten von Matrizen, die als durchdringend „duftende“ Klassenarbeiten in Erinnerung bleiben und von einer Telefonzelle, die damals direkt am HöGy stand.