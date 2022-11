Schwerpunkte

Verbindung zwischen Bränden in Nürtingen, Kirchheim und Neuffen?

16.11.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Fünf Brände und immer wieder ein Name: Zwischen mehreren Feuern in der Region gibt es Zusammenhänge. Ein unglücklicher Zufall?

Im August 1993 berichtet die Nürtinger Zeitung von einem Hausbrand in Neuffen. Auch hier gibt es Parallelen zu den Bränden in der Schafstraße.

NÜRTINGEN/KIRCHHEIM/NEUFFEN. Vor knapp zwei Wochen ist es in der Nürtinger Schafstraße zum dritten Brand in drei Jahren gekommen. Spätestens seit diesem Zeitpunkt fällt es schwer, an einen Zufall zu glauben. Betrachtet man die Vorfälle etwas genauer, zeigen sich Parallelen.