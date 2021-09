Schwerpunkte

Uptmoor ist für Jugend da

Neue Jugendreferentin im Dekanat ist Ansprechpartnerin für Jugendarbeit.

Vanessa Uptmoor

NÜRTINGEN. Es gibt eine neue Dekanatsjugendreferentin im Dekanat Esslingen-Nürtingen. Dadurch bekommt das katholische Jugendreferat Unterstützung. Seit September ist Vanessa Uptmoor Ansprechpartnerin für Ehrenamtliche und Hauptberufliche in der katholischen Jugendarbeit im Dekanat Esslingen-Nürtingen. Sie hat Pädagogik studiert und selbst vielfältige persönliche Erfahrungen in der Jugendarbeit gesammelt. Mit diesem Hintergrund wird sie Gruppierungen und Menschen in der katholischen Jugendarbeit beraten, begleiten und unterstützen. pm

Kontakt zum Jugendreferat: Telefon (07 11) 79 41 87 20; E-Mail: jugendreferat-es-nt@bdkj.info.