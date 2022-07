Schwerpunkte

Unwetter über dem Kreis Esslingen

01.07.2022 12:06

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Landkreis Esslingen zu Unwettern mit Gewitter und Starkregen. Foto: SDMG/Boehmler

Am Donnerstagabend und in der Nacht ist ein Unwetter über den Landkreis Esslingen gezogen. In der Zeit zwischen 17 und 2 Uhr gab es schwere Regenfälle und ein Gewitter. Zum Glück blieb es für die Feuerwehr im Landkreis dennoch überwiegend ruhig. Zwischen zehn und 15 Einsätze habe es gegeben, sagt Carsten Ruick, Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis Esslingen. Ausrücken mussten die Rettungskräfte vor allem in Nürtingen, Neckartenzlingen, Altdorf und Esslingen. Bei fast allen Notrufen habe es sich um vollgelaufene Keller gehandelt. In Notzingen ist ein Blitz in ein Haus eingeschlagen. „Das Haus wurde von der Feuerwehr kontrolliert, zu einem Schaden ist es nicht gekommen“, so Ruick. mke