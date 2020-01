Unverpacktladen ist jetzt Genossenschaft

24.01.2020

NÜRTINGEN (pm). Mit Wirkung vom 27. Dezember ist die Genossenschaft als Trägerin des Ladens formal in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen worden. „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Schritt nunmehr alle formalen Schritte der Gründung erfolgreich erreicht haben“, freut sich Vorstandsmitglied Michael Medla über das verspätete Weihnachtsgeschenk für die Organisatoren.

Zentral für den bisherigen Erfolg in Planung, Gründung wie dem Alltag sei aber das umfangreiche Ehrenamt. „Für den Start ins Jahr 2020 freuen wir uns auch weiterhin über Menschen, die sich engagieren wollen. Gerade in der Mitarbeit im Laden und unseren Arbeitsgruppen Öffentlichkeitsarbeit sowie für Workshops und Vorträge freuen wir uns über Unterstützung!“, wirbt Michael Medla um neue Engagierte. Interessierte lädt die Genossenschaft am Montag, 3. Februar, um 19.30 Uhr in den Laden in der Marktstraße 10 ein. Weitere Informationen unter www.glasundbeutel.de.