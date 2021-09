Schwerpunkte

Unterwegs in den Nürtinger Obdachlosenunterkünften: Ein Besuch am Rande

04.09.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Viel wurde in den vergangenen Monaten über die angespannte Situation in den Nürtinger Sozialunterkünften gesprochen. Doch wer lebt hier eigentlich und unter welchen Umständen?

Anja Günther und Simon Pulm beim Gespräch mit den Bewohnern aus der Schlosserstraße.

NÜRTINGEN. Ein Hausflur an der Ecke Grötzinger Straße und Hauffstraße am Rande der Stadt: Ein modriger Gestank hängt in der Luft, Zigarettenstummel und Prospekte liegen auf dem Boden verteilt. Eine Etage höher flucht eine Frau in ihrer Wohnung. Ihre raue Stimme hallt durch das Treppenhaus. „Viele Menschen, die hier leben, haben Drogenprobleme, sind alkoholabhängig, körperlich krank oder traumatisiert. Unordnung ist ihr geringstes Problem“, sagt Anja Günther.