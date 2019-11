Unterstützung für Nürtinger Bewerbung

22.11.2019 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

21 Bürgermeister aus den Umlandkommunen drücken Nürtingen die Daumen, dass es mit der Gartenschau-Ausrichtung klappt

21 Bürgermeister aus den Umlandgemeinden drücken der Stadt Nürtingen die Daumen für die Landesgartenschau-Bewerbung. Die Initiative für diese Unterstützung ging von Bürgermeister Matthias Bäcker aus Neuffen aus, der binnen weniger Tage die Unterschriften seiner Kollegen für diese Sympathiebekundung einholte. OB Fridrich ist begeistert von der Initiative.

21 Nachbarkommunen unterstützen die Nürtinger Gartenschau-Bewerbung. nz-grafik

NÜRTINGEN. Mit Hochdruck arbeitet die beauftragte Agentur an der Broschüre für die Gartenschau-Bewerbung der Stadt Nürtingen. Der Nürtinger Gemeinderat hat das Konzept in der letzten Sitzung abgesegnet. Und just der Bericht darüber hat Bürgermeister Matthias Bäcker zu einer einzigartigen Initiative inspiriert. „So eine Gartenschau hat doch auch Strahlkraft auf die Umlandgemeinden, die von einem solchen Großereignis auch profitieren“, so Bäckers Weitblick. Der Neuffener Bürgermeister zögerte nicht lange und setzte sich mit seinen Kollegen in Verbindung „Die Rückmeldungen waren positiv“, freut sich der Neuffener Schultes, dass seine Idee auf zustimmende Resonanz stieß.