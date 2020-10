Schwerpunkte

Unterstützung für Junge und Ältere umfassen die neuen Projekte von Licht der Hoffnung

12.10.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: In der 30. Saison der Hilfsaktion werden wieder sechs Projekte mit den eingehenden Spenden unterstützt

Die 30. Saison der Hilfsaktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger und Wendlinger Zeitung hat begonnen. Ein weiteres Mal werden sechs soziale Projekte von den eingehenden Spenden unterstützt. Von den eingegangenen Bewerbungen hat das Gremium von „Licht der Hoffnung“ fünf lokale und eine globale Maßnahme ausgewählt.

Mehr Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten möchte die Nürtinger Johannes-Wagner-Schule auf ihrem Gelände den Kindern und Jugendlichen bieten. pm

Aus dem direkten Verbreitungsgebiet der Zeitung sind mit ihrer Bewerbung für die neue Runde erfolgreich gewesen: die evangelische Gesamtkirchengemeinde Nürtingen, die das Foyer im neu gestalteten Familienzentrum Martin-Luther-Hof ausstatten möchte, die Nürtinger Johannes-Wagner-Schule, die neue Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten im Außenbereich schaffen will, das Haus der Familie, das Neugeborenenunterstützung für junge Familien bieten möchte, sowie der Förderverein NFANT, der Sprach- und Integrationskurse für Flüchtlinge ermöglichen möchte. Zudem soll mit Hilfe der Spendengelder das überalterte Inventar im Haus der Heimat in Nürtingen ersetzt werden. Als internationales Projekt unterstützt werden soll in Ljubljana die Anschaffung einer Videoausstattung für die digitale Seelsorge der evangelischen Kirchengemeinde in der Hauptstadt Sloweniens.